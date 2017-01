Verkeerspsycholoog pleit voor mobiele flitsers

ZALTBOMMEL - Meer flitspalen hebben een positief effect op het rijgedrag. Dat zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen uit Zaltbommel. 'Je moet vooral mobiele flitsers inzetten, zodat je onderweg continu het gevoel hebt dat je een boete kunt krijgen voor te hard rijden.'

De flitspaal op de Voorthuizerstraat (N303) bij Putten zette vorig jaar bijna 28.000 snelheidsovertreders op de foto en was daarmee de weg met de meeste snelheidsboetes in Gelderland.

Tertoolen juicht het gebruik van mobiele flitsers toe, mits de politie ook zichtbaar meer controleert. Het gevoel dat je op ieder moment kunt worden betrapt op een snelheidsovertreding, leidt tot lagere snelheden op de weg, zegt hij.

'Zet jongeren in een simulator'

Maar er moet volgens hem meer gebeuren om het weggedrag veiliger te maken. Tertoolen pleit voor meer aandacht bij rijopleidingen voor de gevolgen van alcohol en drugs in het verkeer. Verder is hij voorstander van het gebruik van de simulator, zei hij op Radio Gelderland. 'Het maakt heel veel indruk op je als je in een rijsimulator twee fietsers aanrijdt.'

Het interview met Tertoolen op Radio Gelderland:

Nederland is lang een van de veiligste landen van Europa geweest. 'Op Malta na hadden we de minste verkeersdoden', zegt de Zaltbommelnaar. Hij vreest dat Nederland met de cijfers over 2016 zakt op de ranglijst. 'Het aantal verkeersdoden neemt schrikbarend toe.'

'Smartphone leidt weggebruikers af'

In 2015 kwamen op de Nederlandse wegen 621 mensen om, tegen 570 een jaar eerder. De verkeerspsycholoog: 'Het is heel druk op onze wegen, maar ook het smartphonegebruik neemt toe.'

Tertoolen vervloekt het gebruik van dit communicatiemiddel in het verkeer. 'Wie onderweg is, kan makkelijk geluidssignalen uit de radio verwerken, zoals muziek en verkeersinformatie. Maar het kijken naar appjes op een smartphone eist al jouw aandacht op. Afleiding is in 95 procent van de gevallen de oorzaak van verkeersongelukken.'

Zie ook:

Deze 10 flitspalen in Gelderland flitsten in Gelderland het vaakst