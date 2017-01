'Ontzettend zware' tocht eindigt met 11.600 euro voor goed doel

DOETINCHEM - Team 37 van de ScanCoveryTrial heeft 11.600 euro opgehaald voor Stichting Sravana in Doetinchem. Dinsdagavond werd de cheque overhandigd aan de stichting.

Tijdens de roadtrip ScanCoveryTrial maken de coureurs gedurende een week een tocht van zevenduizend kilometer door Scandinavië. Aan de zevende editie deden 200 mensen mee. De teams bestaan in principe uit twee leden die elkaar afwisselen als bestuurder.

'Dat bedrag is voor de meeste mensen een hele grote verrassing en voor ons zelf ook wel een beetje', zegt Jaap Bakker van Team 37. 'Want we hadden gestreefd naar een bedrag van zevenduizend euro.'

De stichting begeleidt mensen tijdens de laatste fase van hun leven. Sravana kan het geld goed gebruiken om de faciliteiten nog beter te maken. 'Ze hebben net de kamers vergroot. Twee jaar geleden is er een nieuwe keuken in gezet, die dingen worden met het geld gedaan', aldus Bakker.

Wel wat problemen

Samen met Theo Wenting reed hij in een week ruim zevenduizend kilometer, dwars door Scandinavië. Zondag finishte het duo in Hengelo (Ov.). 'Het was een spectaculaire tocht, echt avontuurlijk maar ontzettend zwaar', zegt Wenting. 'Wij zijn wel wat problemen tegengekomen.'

De twee werden door een andere deelnemende auto van de weg geduwd, doordat het wegdek glad was. 'Gelukkig nul schade, maar dat soort dingen maak je mee.'

'Prachtige omgeving, maar je ziet niks'

Het tweetal uit Doetinchem heeft al besloten in 2018 niet mee te doen aan de Scancovery Trial. 'Het is een zware tocht. Het is een prachtige omgeving om te zien, maar omdat het zo veel donker is zie je niks.'

In Scandinavië gaat de zon rond deze tijd van het jaar op om half tien en onder om drie uur in de middag. 'Als ik hem zou rijden zou ik hem een keer voor mezelf in de zomermaanden willen rijden', besluit Wenting.

