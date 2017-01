Provincie start kap bomen in Epe

EPE - De provincie verwacht 30 januari te kunnen beginnen met de kap van 225 bomen aan de Heerderweg in Epe. Tegen die tijd hoopt de provincie de benodigde vergunningen te hebben.

Eigenlijk wilde de provincie al eerder met de kap van 225 bomen beginnen. Maar de vereniging Ons Mooi Epe stak daar een juridisch stokje voor.

Nieuwe vergunning

De voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem besliste woensdag dat voor de kap van ruim honderd bomen alsnog een vergunning vereist is. Die was tot 1 januari 2017 voor die bomen niet nodig, maar sindsdien is er een nieuwe wet natuurbescherming van kracht. Woordvoerder Petra Borsboom van de provincie verwacht voor eind van de maand een vergunning van de gemeente Epe te hebben voor de kap. In feite kan er al gestart worden met de kap van het andere deel van de 225 bomen, maar volgens Borsboom wil de provincie de hele klus in één keer klaren om niet te veel overlast te veroorzaken voor de omgeving en de weggebruikers.

In beraad

Voorzitter Coos Paulusma van de vereniging Ons Mooi Epe wil nog niet op het voornemen van de provincie reageren. Woensdagmiddag overlegt hij hierover met zijn vereniging.

