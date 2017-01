Clarissa van Maaren tiende in eerste marathon op natuurijs

NOORDLAREN - Clarissa van Maaren uit Zuilichem is woensdag tiende geworden bij de eerste marathon op natuurijs. In het Groningse Noordlaren was Lisa van der Geest de snelste.

Van der Geest maakte deel uit van een kopgroep van acht schaatsters die een ronde voorsprong hadden genomen. Clarissa van Maarsen werd tweede in de sprint van het peloton. Nog vier Gelderse rijdsters eindigden bij de eerste vijftig. Laura van Ramshorst uit Nijkerk werd 21e, Elsemieke van Maaren uit Zuilichem 23e, Janneke Elzinga uit Nijmegen 27e en haar stadgenote Elske Lenis 49e.