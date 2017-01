Treurende Hogenkamp haalt stevig uit naar bondscoach

DOETINCHEM - De Doetinchemse tennisster Richel Hogenkamp is niet te spreken over de communicatie van bondscoach Paul Haarhuis omtrent de beslissing om haar niet op te nemen in het team voor de Fed Cup. Haarhuis maakte maandag bekend dat Michaëlla Krajicek de plek van Hogenkamp zal innemen in de selectie.

'Dat was voor mij een flinke verrassing', aldus de Achterhoekse, die herstelt van een operatie aan haar linkerpols. 'Ik heb Paul vier dagen in Melbourne (Australian Open, red.) gezien en daar niks over gehoord. Geen twijfel, vragen of gesprek daar over. Dan ben je één dag in Nederland en hangt hij ineens aan de telefoon.'

Hogenkamp vindt het onbegrijpelijk dat Haarhuis geen contact met haar heeft gezocht in Australië. 'Als je daar de kans hebt om met je spelers te gaan praten en kan weten waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt, hoe ze ervoor staan, dan had hij kunnen weten dat ik deze week weer begin met opbouwen. Dat ik, als het herstel zich doorzet, over twee weken wedstrijdfit ben. Dus dat was voor mij vrij apart.'

'Blijkbaar lastig'

Hogenkamp zette vorig jaar met het team een goede prestatie neer door de halve finales te bereiken. Dat team valt nu uit elkaar. 'Ik heb de andere meiden gesproken en die waren ook verbaasd. Ik vind het jammer dat ik niet bij het team ben.'

Terugkijkend op de afgelopen jaren constateert de Doetinchemse dat het echter niet nieuw is dat het schort aan communicatie. 'Als je kijkt hoe het de afgelopen jaren is gegaan, dan blijkt dat de communicatie toch af en toe een lastig verhaal is. Dat blijkt nu maar weer, dat de dingen niet helemaal gaan zoals ze zouden moeten gaan. Of wat misschien netjes is naar je spelers toe. Dat vind ik gewoon jammer.'

Zie ook

Hogenkamp niet in Nederlands Fed Cupteam