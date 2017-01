Koud? Ja! Schaatsen? Nee

ARNHEM - Het vroor weer goed afgelopen nacht, maar niet goed genoeg voor de schaatsliefhebber. Met -4 à -5 werd het natuurijs niet zoveel sterker dat er honderden mensen over kunnen schaatsen. Daarom moesten veel ijsmeesters vanochtend, met pijn in hun hart, concluderen dat hun ijsbaan dicht blijft.

Op de ijsbaan in Buurmalsen en Geldermalsen zijn al mensen door het ijs gezakt, meldt de gemeente Geldermalsen op Facebook.

Teleurstelling in Dieren

Bij de Dierense Speeltuin zijn ze enorm teleurgesteld. 'De baan is op grote stukken niet goed en niet dik genoeg om de hordes kinderen aan te kunnen. De vrijwilligers zijn dan ook echt teleurgesteld dat ze het niet voor elkaar hebben gekregen.'

'We bewaren de erwtensoep wel'

En ook in Ede, bij de Edese IJs Vereniging, is de blijdschap even verdwenen. 'Het doek lijkt definitief te vallen voor deze vorstperiode. Na een nacht waarin we -4 hebben gemeten, is het ijs nog steeds niet dik genoeg. De ijsbaan blijft vandaag dicht voor publiek. De voorspellingen zijn ongunstig en van de voorspelde strenge vorstperiode is weinig terecht gekomen. De chocolademelk, erwtensoep en glühwein bewaren we voor een volgende vorstperiode.'

Daarnaast was er ook goede hoop in Doornenburg, waar ze de erwtensoep al van stal hadden gehaald en de koek- en zopietent al klaar hadden staan. 'Het feest gaat niet door. '

Maar dit zijn niet de enige plaatsen waar het ijs niet voldoende sterk is. Ook in Dodewaard, Doetinchem, Hattem, Beekbergen, Lievelde, Renkum en Eibergen hebben ze vanmorgen een streep door de schaatspret gezet.

Wel een schaatsfeestje

Op basisschool St. Martinus in Bussloo zijn ouders de afgelopen dagen enorm druk geweest om een ijsbaantje te creëren voor de leerlingen. Daar is het wel gelukt. Er wordt volop geschaatst, gegleden en gevallen...

De wethouder opende woensdagochtend de schaatsbaan, de koek- en zopietenten staan er en de kinderen mogen beurtelings het ijs op.



Foto van het prepareren van de ijsbaan. Foto: Basisschool St. Martinus in Bussloo

