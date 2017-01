Bureau GLD 18 januari 2017

ARNHEM - In deze uitzending een man in Nijmegen staat oog in oog met een inbreker, in Apeldoorn vinden in één weekend een poging beroving en een mishandeling plaats, is er een verband? In Harderwijk en Nijmegen stelen vrouwen meerdere portemonnees, verder worden er spullen gestolen in Aalten, Putten en Maasdriel. En een jochie van 10 uit Wilp brengt sieraden naar de politie, maar van wie zijn ze?

Tips

Na de uitzending 04 januari is een man aangehouden, hij wordt ervan verdacht meerdere slachtoffers te hebben gemaakt door met een babbeltruc aan pinpassen en codes te komen waarmee hij vervolgens dure producten kocht. Mooi resultaat!

Vrouwen op boevenpad in Harderwijk en Nijmegen

Twee vrouwen stelen portemonnees van verschillende slachtoffers. Dat gebeurt maar liefst drie keer op 30 november in Harderwijk. En op 24 november in Nijmegen.

Werkwijze

Ze hebben steeds dezelfde werkwijze: trolley of tas afdekken met een product uit de winkel en binnen een seconde hebben ze de buit. Wie herkent deze vrouwen?

Man in Nijmegen komt in huis een inbreker tegen

Als er thuis wordt ingebroken is dat al vreselijk, maar als je daarbij ook nog eens oog in oog komt te staan met een inbreker is het drama compleet. Het overkomt de bewonder van een huis aan de Heideparkseweg in Nijmegen. Zaterdag 14 januari wordt het slachtoffer even na 2e in de nacht wakker van geluiden in huis. Hij gaat op onderzoek uit en wordt aangevallen door de inbreker. Er ontstaat een schermutseling, het slachtoffer loopt daarbij dusdanige verwondingen op dat hij naar het ziekenhuis moest.

Vluchtroute

De inbreker ziet kans om te vluchten. Via de achterkant van het huis, door de achtertuin naar de kruising Heideparkseweg met de Muntweg. Het kan zijn dat hij daarna door het Goffertpark is gegaan.

Signalement

- negroïde man

- circa 20/30 jaar oud

- mogelijk een muts op, maar niet zeker

- rond, wat bol gezicht

- circa 1.80m lang

- donkere kleding

- parkajas donker van kleur

Telefoondief Maasdriel

Deze man komt op 2 december een telefoonwinkel in Maasdriel binnen. Hij wil een bepaald merk en type telefoon. De medewerker moet naar het magazijn om de telefoon te halen. Een andere medewerker is telefonisch bezig met een klant en houdt de verdachte niet in de gaten. Dan pakt de man hier een telefoon van de balie en stopt die in zijn binnenzak. Hij gaat de winkel uit met de mededeling dat hij even zijn portemonnee moet halen. Kijk ook even goed naar zijn kleding en schoenen van de man.

Buit: Voetvijlen en opzetborstels in Aalten

In Aalten werken een vrouw en 2 mannen nauw samen bij het stelen van opzetborstels en voetvijlen. Dit is het trio. De een pakt, spullen en legt ze op een andere plek in de winkel weer weg. De ander pakt daar de spullen, nog even wat rondneuzen en weglopen. De mandjes worden nog even teruggezet, maar netjes betalen...dat doen ze niet. En zo zijn de verdachten weg met 6 opzetborstels en 3 elektrische voetvijlen...Al met al een schade voor de winkelier van bijna 240,- euro.

Accuboormachines en decoupeerzaag onder de trui in Putten

En kijk eens of u deze mensen herkent. Ze komen hier op 2 januari aanrijden bij Kieft ijzerwaren in Putten. Ze stappen uit een blauwe Opel Meriva. Ze lopen de winkel binnen en nemen accuboormachines, freesmachines en een decoupeerzaag mee. De goederen verstoppen ze onder hun kleding en vertrekken weer. De totale waarde van de spullen is bijna 2100 euro! Wie herkent de mannen en de vrouw of weet waar ze op dit moment verblijven?

Gevonden ringen Wilp, van wie zijn ze?

Een jongen van 10 vindt in Wilp meerdere ringen, de politie wil weten van wie ze zijn. Tips: 0800-6070.

Meerdere personen belaagd in Apeldoorn

Op zaterdag 14 januari 2017, tussen 01.00 uur en 01.15 uur, is een 27-jarige Apeldoorner mishandeld op de Koning Stadhouderlaan in Apeldoorn, vlakbij de kruising met de Europaweg. Het slachtoffer fietste vanuit het centrum richting de Arnhemseweg. Plotseling wordt hij van zijn fiets getrokken en krijgt hij een harde trap tegen zijn gezicht.

Het slachtoffer weet te vluchten over de Koning Stadhouderlaan rent hij richting de Gaffellaan. Daar weet hij zich te verstoppen en de politie te bellen. Hij is nog achterna gezeten door de verdachten die hem met woorden nog hebben bedreigd.

Diezelfde avond is een jonge vrouw het slachtoffer

Rond half 12 die zaterdagavond hebben twee onbekenden geprobeerd een 20-jarige vrouw uit Apeldoorn te beroven op de Arnhemseweg. Ter hoogte van de Oranjedwarsstraat werd ze plotseling van achteren vastgepakt en naar de grond getrokken. Ze begint hard te schreeuwen en de vriend van het slachtoffer zag de poging van een afstandje gebeuren. Hij begon direct te rennen en schreeuwen, waardoor de daders er vandoor gingen, de Oranjedwarsstraat in. De vriend van de vrouw is nog een heel stuk achter de jongens aangerend.

Op de 1e Johannastraat (ter hoogte van nr 49 ongeveer) is hij de daders uit het oog verloren en is de politie gebeld. Mogelijk zijn de daders via een tuin gevlucht, maar dat is niet zeker. Wie weet er meer? Tips 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000.