Flipje blijft in de kou staan

Archieffoto

TIEL - Een actie om Flipje in de kleren te steken, is mislukt. De modeontwerpwedstrijd Flipje goes Fashion levert het Tielse fruitmannetje zelfs met deze kou geen warm kostuum op. Er is niets ingeleverd bij het Streekmuseum in Tiel.

Het doel van de wedstrijd was om Flipje net zo beroemd te maken als Manneke Pis in Brussel. Die heeft al 900 kostuums in de garderobekast hangen. Manneke Pis, gekleed in één van de kostuums. Foto: Flickr Het was de bedoeling dat Flipje op speciale dagen ook stijlvol gekleed zou staan. Moeilijk postuur Initiatiefneemster Caro Agterberg is teleurgesteld. Ze vermoedt dat het fruitmannetje zijn postuur niet mee heeft. 'Het is geen gladde jongen en hij staat in een lastige houding. Dat maakt hem moeilijk te kleden. Mensen die iets voor Flipje willen maken, moeten er wel echt verstand van hebben.' Mogelijk dat een kledingontwerper nu de opdracht krijgt om ervoor te zorgen dat Flipje in de toekomst, net als Manneke Pis, ook modieus voor de dag kan komen.