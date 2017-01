'Even de auto uit het parkeervak rijden' eindigt in duur grapje

Foto: Politie Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - Rijden zonder rijbewijs is strafbaar, dat is wel bekend. Maar even de auto uit het parkeervak rijden? Nee, ook dat mag niet. En daar kwam een bestuurder in Nijmegen gisteren aan het einde van de middag goed achter.

De bestuurder dacht het geparkeerde voertuig wel even de weg op te kunnen krijgen, maar faalde hopeloos. De Nijmegenaar botste tegen de auto die voor hem geparkeerd stond. Het leverde een hoop schade op, die verhaald zal gaan worden op de bestuurder. Ook krijgt de Nijmegenaar een fikse bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs, zo meldt de politie Nijmegen-Noord.