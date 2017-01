Waarschuwing: stuurstang van step Decathlon kan afbreken

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor steps van het merk Oxelo die verkocht zijn bij sportzaak Decathlon. In Gelderland zit Decathlon in Apeldoorn en Arnhem. Door een zwakheid in de stuurstang kan deze barsten en afbreken.

Het gaat om de modellen Steps Oxelo Town 7 EF en Town 9 EF, verkocht tussen 1 januari 2012 en 15 september 2016. Dit zijn de artikelnummers: 1601179

1601289

1601181

591725

591760

1601182

1607701

591766 Mensen die de step hebben gekocht, kunnen die terugbrengen naar een Decathlon-winkel voor controle. Zie ook: NVWA over de step