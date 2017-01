(VIDEO) Sneeuwpret, ook de politie doet mee!

NIEUWAAL - De sneeuw zorgt voor gladde wegen en ongelukken, maar ook voor veel plezier. Dat laatste wilde de politie Bommelerwaard ook wel eens meemaken. Toen agenten twee jongens met een slee van de dijk af zagen razen in Nieuwaal grepen ze hun kans.

'De jongens deden het nog even voor, waarna de wijkagent het ook aandurfde. Gelukkig was de verbanddoos niet nodig', zo schrijft het korps op Facebook. De moeder van één van de jongens reageert: 'Wat leuk, mijn zoontje kwam thuis met dit verhaal. Hij vond het helemaal geweldig... de politie op de slee!'

'Wel de gordel om!'

Het publiek kan wel lachen om de actie van de agenten. De video wordt immers volop geliked en gedeeld. 'Hey wijkagente, wel de gordel om', waarschuwt Anne-Marie Renkens met een glimlach.

Nikita van Kammen vult aan: 'Als jongere mag ik wel even zeggen dat ik het ontzettend fijn vind om te zien dat dit steeds vaker gebeurt en gedeeld wordt! Er wordt vaak beweerd door een select aantal jongeren dat de politie ultiem slecht is en tegen alles wat pret en leuk is, maar zo zie je maar dat de politie wel degelijk leuk is! Ze zijn gewoon rechtvaardig.'