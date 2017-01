Bijzonder: uitsneeuwende mist

ARNHEM - Zelf een kerstkaart maken? Dan is het nu een mooi moment om naar buiten te gaan. In Gelderland komt uitsneeuwende mist voor.

Uitsneeuwende mist, wat is dat? Weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup: 'Als mist maar lang genoeg aanwezig is bij temperaturen onder het vriespunt kan die gaan uitsneeuwen. We zien dat daar vanmorgen op veel plaatsen sprake van is. Dat zie je niet vaak. De mist moet dan wel vrij dik zijn.'

Uitsneeuwende mist kan ook voor gladheid op de wegen zorgen, waarschuwt Wulms. 'Er vormt zich dan een licht sneeuwdekje. Dat kan zomaar 1 à 2 centimeter zijn.' De mist lost geleidelijk op.

Zie ook:

De KNMI over uitsneeuwende mist in februari 2006