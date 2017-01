Grafheuvels en verdedigingslinie gevonden bij Groenlo

GROENLO - Archeologen hebben bij opgravingen langs de N18 onder meer grafheuvels en sporen van de verdedigingslinie bij Groenlo gevonden.

Archeologen doen sinds augustus opgravingen in het gebied in de buurt van de N18. Ze krijgen daar nu de mogelijkheid voor vanwege de grootschalige wegwerkzaamheden die daar plaats vinden. De opgravingen zijn nu ongeveer halverwege en duren nog tot mei.

Foto: Vestigia/RWS

Unieke kans

Archeoloog Jeroen Flamman geniet van de uitgelezen kans: 'Het gaat door een gebied waar nog niks is gedaan aan bouwwerkzaamheden. Uit het verleden weten we dat er volop is gewoond, maar we weten niet precies waar. Je weet waar mensen een voorkeur voor hadden. Namelijk niet in een beekdal, maar hogerop op een zandrug bijvoorbeeld.' Volgens Flamman ontstaat nu een beter beeld van wie er in dat gebied woonden en waarom ze daar zaten.

Archeoloog Jeroen Flamman in gesprek met presentatrice Nieke Hoitink in 'Goedemorgen Gelderland':

Stukje geschiedenis

In de buurt van Groenlo werden sporen van een verdedigingslinie ontdekt die stammen uit de tijd van het beleg van de stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ook werden sporen van grafheuvels gevonden. Flamman: 'Zo kunnen we weer een stukje aan het verhaal van de geschiedenis toevoegen.'

Koude grond

De vrieskou zorgt er voor dat er wel op een andere manier gewerkt moet worden dan normaal, zegt Flamman: 'Het tempo gaat iets omlaag. En waar we normaal grote stukken opengraven, zodat je een aantal dagen vooruit kunt, moet je nu kleinere stukken doen die je in één dag kunt onderzoeken. Anders is wat je nu doet, morgen weer bevroren.'

Foto: Vestigia/RWS