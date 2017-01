Twee caravans in de brand op camping Harderwijk

Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Op een camping aan de Korhoenlaan in Harderwijk hebben dinsdag op woensdagnacht 2 caravans in brand gestaan. De brand werd kort voor twee uur gemeld, waarna de brandweer met 2 blusvoertuigen is aangereden.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er waren geen mensen in de caravans aanwezig op het moment van de brand.