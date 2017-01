Brand op camping Harderwijk

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Op een camping aan de Korhoenlaan in Harderwijk hebben dinsdag op woensdagnacht een caravan en een grote partytent in de brand gestaan. De brand werd kort voor twee uur gemeld, waarna de brandweer met 2 blusvoertuigen is aangereden.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er waren geen mensen in de caravan aanwezig op het moment van de brand.