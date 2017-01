7500 inwoners mogen mening geven over windmolens bij Twentekanaal Zutphen

Foto: Omroep Gelderland

LOCHEM - Onderzoeksbureau Enneüs gaat in februari zo'n 7500 inwoners vragen stellen over de mogelijke komst van ongeveer 3 windmolens bij het Twentekanaal bij Eefde. Vanavond zijn gemeenteraadsleden van Lochem, Brummen en Zutphen en een handjevol burgers geïnformeerd door het onderzoeksbureau over het draagvlakonderzoek.

Bewoners die binnen een straal van 5 kilometer van de geplande windmolens komen krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven. Inwoners die binnen 750 meter wonen, dat zijn er 50, worden thuis geïnterviewd door de onderzoekers. Inwoners die tot 2 kilometer wonen krijgen een vragenlijst thuisgestuurd. En mensen die tussen de 2 en 5 kilometer wonen krijgen steekproefsgewijs een vragenlijst thuis. Resultaten in april De gemeenteraden hopen dat ze door middel van dit onderzoek een goed beeld krijgen van de mening van inwoners over de komst van de windmolens. 'Het onderzoek geeft geen conclusie, die mogen de raden zelf trekken', legt procesbegeleider Westerink uit. De resultaten van het onderzoek worden in april verwacht. Vier lokale energiecoöperaties hebben zich verenigd onder de naam IJsselwind. Zij willen drie windmolens bouwen in het gebied Mars/Twentekanaal bij Eefde. Ook het Waterschap Rijn en IJssel wil mogelijk een windmolen bouwen in hetzelfde gebied. Mogelijk trekken beide partijen straks samen op. Het waterschap neemt in maart een besluit. Zij hebben ook nog drie andere locaties in de Achterhoek waar mogelijk windmolens gebouwd moeten worden.