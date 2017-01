Lichaam Nijkerker (30) die overleed na aanhouding is vrijgegeven

NIJKERK - Het lichaam van de Nijkerker (30) die overleed na zijn aanhouding is vrijgegeven door de Rijksrecherche. Dat meldt de Stentor.

De politie probeerde de man in Amersfoort aan te houden vanwege zijn rijstijl, maar de man sloeg op de vlucht. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden, daarbij zou hij zich volgens getuigen stevig hebben verzet. In het cellencomplex werd hij onwel, in het ziekenhuis overleed de man.

Eerder vandaag werd bekend dat de familie vermoedt dat er buitensporig politiegeweld is gebruikt. Daarom hebben zij een advocaat in de arm genomen.

