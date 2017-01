Woonwagenbewoners in Nijmegen balen van doodsbedreiging

NIJMEGEN - De bewoners van het woonwagenkamp aan de Ackerbroekweg in Nijmegen zijn ervan geschrokken dat raadsleden tijdens een bezoek zijn bedreigd. 'Wij distantiëren ons van deze woorden. We willen morgen met een grote bos bloemen onze excuses maken', zegt Frans Kortenray.

Kortenay zegt namens 'alle bewoners' van het woonwagenkamp te spreken.

'Ik schiet jou en iedereen daar dood'

Tijdens een werkbezoek van raadsleden aan het woonwagenkamp riep een bewoner: 'Als die weg er komt dan kom ik naar het stadhuis en schiet ik jou en iedereen daar dood.' Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen informeerde de gemeenteraad dinsdag over de doodsbedreigingen aan het einde van het bezoek.

Enkele raadsleden en fractievolgers bezochten het woonwagenkamp aan de Ackerbroekweg vanwege de geïsoleerde ligging van het kamp. Het plan is om een doodlopende weg te veranderen in een doorgaande weg.

'We balen er allemaal zo van'

'Ons contact met de gemeente is altijd goed', zegt Frans Kortenray. Hij klinkt wanhopig over de telefoon. 'We balen er allemaal zo van. Het was heel fijn dat de raadsleden hier kwamen. Er is nog nooit een onvertogen woord gevallen.'

Kortenay zegt dat de meeste bewoners die bij het bezoek betrokken waren, niet hebben gemerkt dat raadsleden werden bedreigd. Hij hoopt dat het voorval geen invloed heeft op de besluitvorming.

Zie ook: