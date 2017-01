Poes na twee maanden 15 kilometer verderop teruggevonden

ZELHEM - Klaaske van der Galiën uit Zelhem had er niet meer op gerekend. Al twee maanden is de gesteriliseerde poes Indy vermist, tot dinsdagmiddag de dierenambulance voor de deur staat. Indy is gevonden in Hoog-Keppel, bijna 15 kilometer verderop.

Oproepen deed Klaaske van der Galiën op Facebook en bij Amivedi, de organisatie die zich inzet voor vermiste huisdieren. Het leverde allemaal niks op.

Als haar man haar dinsdagmiddag op haar werk belt met het nieuws krijgt ze overal kippenvel. 'Ik ben zo blij', vertelt de Zelhemse. Opeens is de 13-jarige Indy er weer. Alsof ze nooit is weggeweest.

'Ze is vlak voor de Kerst aangelopen bij een oudere dame in Hoog-Keppel. Die heeft goed voor haar gezorgd, want ze is lekker dik. De oudere dame krijgt deze week een operatie en dacht, wat doe ik met de poes? Ze belde de Dierenambulance en die hebben via de chip ons gevonden.'

Het is natuurlijk de vraag hoe Indy in Hoog-Keppel terecht is gekomen. 'Ik hoor van mensen van Amivedi dat er in de Achterhoek de laatste twee, drie maanden huisdieren op grote afstand van hun thuis worden gevonden. Misschien is er wel iemand die katten meeneemt in de auto en dan verderop weer loslaat.'