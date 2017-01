Nachtopvang Harderwijk overspoeld met slaapzakken en dekbedden

Foto: Pixabay

HARDERWIJK - De voorraad slaapzakken en dekens was bijna op bij de nachtopvang in Harderwijk. En daarom deed Otto Meijer een oproep bij Gelderland Helpt. Een dag later ziet de wereld er heel anders uit.

Want na de oproep lieten meerdere instellingen en bedrijven van zich horen. Zoals het ziekenhuis Sint Jansdal en het bedrijf Sympany. Annet de Besten van de nachtopvang is er heel blij mee. 'Dit is echt super, hartverwarmend om te zien hoeveel mensen meeleven. Echt fantastisch!' Iedereen die op de roep heeft gereageerd wordt gebeld om vervolgens een afspraak te maken. Toch zijn meer slaapzakken en dekbedden nog steeds welkom. 'Dat is altijd nodig hoor, vooral met deze kou', vertelt De Besten. De oproep van Otto Meijer: