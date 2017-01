Syriër zamelt kleding in voor vluchtelingen in Griekenland

ARNHEM - Jassen, kinderkleding, schoenen en kampeerspullen; Amir Zaza uit Syrië zamelt het allemaal in. Amir wil de spullen zo snel mogelijk sturen naar de vluchtelingen die in Griekenland in de kou zitten.

Samen met vrijwilligers is hij druk bezig in onder meer Arnhem en Nijmegen. Amir is zelf inmiddels 16 maanden in Nederland nadat hij vluchtte voor het oorlogsgeweld in Syrië. Hij kan het niet aanzien dat er in Griekenland vluchtelingen onder barre omstandigheden bivakkeren. Daarom heeft hij de actie op touw gezet.

'Het minste wat wij kunnen doen'

'Het opsturen van goederen is niet een oplossing voor de lange termijn, maar het is het minste wat wij kunnen doen', zegt hij. Zijn doel is om voor 31 januari tenminste één container met hulpgoederen richting de vluchtelingen te sturen.

Kleding, maar ook geld voor transport

Inmiddels komen al heel wat mensen spullen inleveren bij het inzamelpunt in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. Naast kleding en kampeerspullen hopen Amir en de vrijwilligers ook geld in te zamelen om het transport te kunnen betalen.

In heel Nederland

De actie van Amir heeft al flink wat navolging gekregen, want behalve Arnhem en Nijmegen zijn er ook inzamellocaties in Spijkenisse, Den Horn, Alkmaar, Rosmalen en Leeuwarden.