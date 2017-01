Brandweer redt persoon bij brand op azc

WINTERSWIJK - In Winterswijk heeft brand gewoed op een woning op het asielzoekerscentrum. In het huis dat vol rook stond was een persoon aanwezig. De brandweer heeft die persoon uit het huis gehaald.

Die persoon wordt nagekeken in de ambulance. De brand lijkt inmiddels onder controle.