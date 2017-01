Meerdere mensen belaagd in Apeldoorn

APELDOORN - In Apeldoorn zijn dit weekend twee mensen belaagd. Bij één van de incidenten is iemand mishandeld. In BureauGLD wordt vandaag aandacht gevraagd voor de zaken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd rond 01.00 uur een man van zijn fiets getrokken. Vervolgens kreeg hij een trap in zijn gezicht. Het slachtoffer kon daarna vluchten, toen hij omkeek zag hij dat één van de daders achter hem aankwam. Hij verstopte zich achter een auto en wist de politie te bellen. De twee daders waren toen al weg. Beroving in Apeldoorn De volgende dag, zaterdagavond, probeerden twee onbekenden een 20-jarige vrouw uit Apeldoorn te beroven. Toen de vrouw over de Arnhemseweg liep, werd zij ineens van achteren vastgepakt en naar de grond getrokken. De vrouw kwam op de grond terecht. De twee daders trokken aan haar telefoon en tas, maar de vrouw wist ze beiden goed vast te houden. Ook schreeuwde de vrouw hard. De vriend van het slachtoffer kwam haar tegemoet lopen en zag de poging van een afstandje gebeuren. Ook hij begon te schreeuwen waardoor de daders er vandoor gingen. De vriend rende nog een tijdje achter de daders aan, maar wist ze niet te pakken. BureauGLD wordt om 17.20 uur uitgezonden, en ieder uur herhaald.