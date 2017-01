Gelderse schaatsers bij natuurijsmarathon en verborgen schatten in Achterhoekse bodem. Dit is het nieuws van woensdag

Foto: Pixabay

OLDEBROEK - Aan het NK marathonschaatsen in Noordlaren doen vanochtend vijf schaatsers uit Gelderland mee. In Noordeinde worden weer kippen geleverd aan het bedrijf dat vanwege vogelgriep in Biddinghuizen geruimd moest worden. En wat komt er allemaal tevoorschijn als je gaat graven in de bodem in Eibergen en Groenlo? Dit is het nieuws van woensdag 18 januari.

NK marathonschaatsen in Noordlaren Het gaat gebeuren vandaag, jammer genoeg niet in Arnhem, maar in het Groningse Noordlaren. Er verschijnen vijf Gelderse deelnemers aan de natuurijsmarathon. Bij de heren doet Peter van de Pol (34) uit Ochten mee in de topdivisie (start 11.00 uur). Bij de dames zijn Laura van Ramshorst uit Nijkerk, Janneke Elzinga uit Nijmegen, Ilona Grandia uit Nijmegen en Clarissa van Maaren uit Zuilichem startgerechtigd. De dames starten om 10.00 uur. Weer kippen in stallen Noordeinde De stallen van het pluimveebedrijf in Noordeinde worden vandaag weer gevuld met kippen. Het bedrijf in de gemeente Oldebroek werd geruimd vanwege vogelgriep in Biddinghuizen. Archeologisch onderzoek N18 Archeologen doen onderzoek op de route van de nieuwe N18 door de Achterhoek. Vandaag geven de archeologen een rondleiding aan de pers en vertellen zij wat er al is gevonden. Zo is er al een loden musketkogel en een kanonskogel gevonden. Omroep Gelderland doet hier later vandaag verslag van.