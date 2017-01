Bizar cadeau: mensenhoofd te koop voor 49.000 euro

Foto: N1

NIJMEGEN - Een opgezette leeuw, een fossiel van enkele miljoenen jaren oud of bijzondere schelpen. Alles is te koop in de Museumwinkel in Nijmegen. Maar sinds kort heeft de winkel er een nieuwe aanwinst bij: een 'shrunken head'. Het mensenhoofd is te koop voor 49.000 euro.

Het gekrompen hoofd komt uit het Amazonegebied. Daar is het geprepareerd door Jivaro indianen. Zij hakten het hoofd af van hun vijand en bewerkten dit. Het hoofd werd vervolgens gebruikt als trofee. Natuurlijke vorm Dit proces was vooral populair onder inheemse, Zuid-Amerikaanse bevolkingen. Tijdens het proces wordt de schedel verwijderd, de huid gekookt waardoor hij krimpt en vervolgens wordt er een hete steen in gestopt waardoor de huid een natuurlijke vorm rond de steen aanneemt. Een zeldzame vondst Shrunken heads zijn zeer zeldzaam en worden dan ook vaak nagemaakt. De Museumwinkel heeft wél een echte kunnen bemachtigen, maar daar zit dan ook wel meteen een behoorlijk prijskaartje aan. Verkoop is toegestaan Navraag bij de politie leert dat het toegestaan is een dergelijk mensenhoofd te verkopen. 'Dat heeft onder meer te maken met de leeftijd van het hoofd', aldus een politiewoordvoerder. Het betreffende hoofd is van rond 1850.

