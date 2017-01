'Gaudi' woning in de verkoop

Foto: Viktor Kustov

NIJMEGEN - NIJMEGEN - Het markante huis bij de spoorwegovergang op de Groenestraat staat in de verkoop. Het moet 400.000 euro opbrengen. Het gebouw is al in aanbouw sinds 2000. Een eventuele koper heeft er nog wel wat werk aan, vooral op de begane grond. Het woonoppervlak is 180 vierkante meter, met een volledig verwarmd en geïsoleerd bijgebouw van nog eens 36 vierkante meter.

‘Ik ben helemaal gek van de architectuur van Gaudi zoals in Barcelona’, zegt architect en bewoner Rob Hofmeijer. ‘Dat heeft mij geïnspireerd tot dit ontwerp met de ronde vormen. Waarom de bouw zo lang duurt? De crisis heeft ook mij flink geraakt. Mijn omzet daalde met 80 procent. Dat heeft het proces flink vertraagd.’ Ruimte ‘Natuurlijk doet het een beetje pijn om mijn creatie van de hand te doen’, vertelt Hofmeijer, die van origine interieurarchitect is. ‘Maar ik vind mijn werk erg belangrijk, en door de positieve ontwikkelingen daarin heb ik meer ruimte nodig. Bovendien is deze woning als leefruimte te groot voor mij alleen. Er zijn al geïnteresseerden voor het huis.’ Energiezuinig ‘Beide gebouwen zijn extreem energiezuinig,’ vertelt Hofmeijer. ‘Met het ontwerp en de materialen heb ik daar nadrukkelijk rekening mee gehouden. Ik kreeg al een A-label toen ik nog maar een deel van de maatregelen had getroffen. En van de trein, die hier vlak langskomt, hoor je nauwelijks iets.’ De koper van Groenestraat 339 moet dus kosten maken om het huis af te maken, maar bespaart flink op de energierekening. ‘Ik betaal rond de 130 euro per maand aan gas en stroom. Voor een huis met zoveel oppervlakte is dat niks.’



Foto's: Viktor Kustov

