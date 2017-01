Bestuurslid Van Beek weg bij Radboudumc

NIJMEGEN - Cathy van Beek vertrekt per 1 oktober als bestuurslid bij het Radboudumc. Van Beek heeft de afgelopen zes jaar die functie bekleed.

Ze was in die periode portefeuillehouder kwaliteit en veiligheid, patiëntenzorg en duurzaamheid. Wat Van Beek nu gaat doen is nog onduidelijk. 'Ik heb mooie en intensieve jaren met jullie beleefd. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en ik heb dan ook aangegeven niet te opteren voor een tweede termijn.'

Over de opvolger van Van Beek is nog niets bekend.