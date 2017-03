Nijmegen: de oorlogstekening op het kelderluik

NIJMEGEN - Het waren niet alleen fotografen en cameralieden die op het slagveld zo goed en zo kwaad als dat ging de opmars en de gevechten vastlegden. Ook tekenaars waren tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het front te vinden. Weliswaar waren deze zogeheten War Artists een zeldzaamheid geworden, maar een krant als de London Illustrated News maakte graag gebruik van de tekeningen van 'war artist' Bryan de Grineau. Nijmegenaar Gérard Knipping vond op 20 oktober een originele tekening van De Grineau terug in de kelder van zijn ouderlijk huis in Nijmegen-Oost, en dat is best bijzonder.

In het dagboek dat hij destijds bijhield, schrijft de dan 20-jarige Knipping eind 1944: 'In de middag van die tweede oktober kwamen wij terug in ons huis, dat die zelfde avond door Duitse granaten werd bestookt, waarbij een groot gedeelte van de Dominicanenstraat in vlammen opging. Behalve de tekening, die tegen een kelderluik was 'gepunaised' was de kelder een grote puinhoop van zuinig bewaarde flessen met weck, die bijna alle bezettingsjaren goed bewaard waren gebleven en door de bevrijdingstroepen over de vloer waren uitgestrooid.' Onbekend is of De Grineau, als hij zelf al in de kelder is geweest, (mede)verantwoordelijk was voor dit staaltje vandalisme...

De tekening toont een blik op de Waalbrug en is volgens een opschrift een paar dagen ervoor, op 29 september gemaakt. De Grineau verwijst op de tekening ook naar zijn eigen schuttersput aan de voet van de oprit naar de brug.

Een bijzondere tekening - meer een ruwe eerste schets - van Grineau. Van zijn hand verschenen meer tekeningen van het strijdtoneel in de London Illustrated News, zoals die hieronder van een tankgevecht in Villers Bocage. De overeenkomst met de Nijmeegse tekening is onmiskenbaar.

(De Waalbrug volgens De Grineau, en de tekening uit Frankrijk, hieronder)

En een foto van dezelfde plek, andere hoek: foto publiek domein)

Onder de tekening staat onder meer: 'De Nijmeegse brug, de grootste prijs van de gecombineerde actie van Airborne en Tweede (Britse) leger in Holland. (..) Een tekening ter plaatse door onze oorlogsartiest terwijl Duitse vliegtuigen tussen afweergeschut door overzwermen.'

Nadat de brug in handen van de geallieerden was gevallen deden de Duitsers verwoede pogingen de Waalbrug alsnog op te blazen, onder meer met drijvende mijnen, miniduikboten en speciale vlotten vol explosieven. Die pogingen mislukten allemaal. Wel slaagden Duitse kikvorsmannen er in de spoorbrug te vernielen. Bij die actie sloeg een Duitse mijn een gat is het wegdek van de verkeersbrug, maar dat kon door genisten snel worden hersteld. Bovendien had de genie al een pontonbrug over de Waal gelegd tussen de spoorbrug en de Waalbrug.

Knipping heeft de bijzondere tekening altijd goed bewaard. Hij hield over zijn oorlogservaringen een dagboek bij. Knipping overleed op 26 maart 2011.