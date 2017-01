Markante Achterhoekse gebouwen geprint in 3D

Foto: Wiki Commons

DOETINCHEM - Onder andere De Waag in Doesburg, Villa Ruimzicht in Doetinchem en de Oude St. Helenakerk in Aalten worden geprint in 3D. Tot zondagmiddag kon de Achterhoek via internet stemmen. Op deze gebouwen is het meest gestemd.

Stadslab Doetinchem heeft in samenwerking met cultuurcentrum Gruitpoort het project bedacht. In iedere Achterhoekse gemeente zijn unieke gebouwen genomineerd. Inwoners konden op deze gebouwen stemmen. In totaal werden meer dan 5000 stemmen uitgebracht. De komende tijd worden er schetsen gemaakt van de gebouwen en worden ze geprint. De gebouwen krijgen een hoogte van ongeveer 30 cm. De prints zijn te zien in verschillende musea in de Achterhoek. Het volledige lijstje: Aalten: Oude St. Helenakerk, Aalten Berkelland: RK-kerk H. St. Cecilia, Rietmolen Brockhorst: Gemaal Grote Beek, Bronkhorst Doesburg: De Waag, Doesburg Doetinchem: Villa Ruimzicht, Doetinchem Montferland: Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg Oost-Gelre: Werenfriduskerk, Zieuwent Oude IJsselstreek: Dru cultuurfabriek, Ulft Winterswijk: Steengroeve en Steengroevetheater, Winterswijk