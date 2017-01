'Ik schiet jou en iedereen daar dood': raadsleden Nijmegen bedreigd

NIJMEGEN - 'Als die weg er komt dan kom ik naar het stadhuis en schiet ik jou en iedereen daar dood.' Dat kregen raadsleden te horen aan het eind van een bezoek afgelopen donderdag aan het woonwagenkamp aan de Ackerbroekweg in Nijmegen.

De raadsleden en fractievolgers waren op werkbezoek naar aanleiding van de herinrichting van het woonwagenkamp. De woonwagens liggen aan een doodlopende straat. Om bij een eventuele brand de situatie veiliger te maken is besloten om het bestemmingsplan te herzien. Zo moet er nu een weg worden aangesloten op de 35e straat Leuvenbroek.

Doodsbedreigingen

Duidelijk is nu dat niet iedereen gecharmeerd is van de aanleg van de weg. Burgemeester Hubert Bruls schrijft nu een brief aan de gemeenteraad om ze te informeren over de doodsbedreigingen. 'Het bezoek is goed verlopen, echter aan het einde van dat bezoek is door één bewoner bedreigende taal geuit tegen een deel van de delegatie die nog aanwezig was. Om geen misverstanden te laten bestaan over de ernst van de bedreiging informeer ik u over de aard', schrijft Bruls.

De burgemeester constateert dat agressie en geweld jegens politieke ambtsdragers (en overheidsdienaren en hulpverleners) helaas vaker voor komt. Hij noemt dat 'zeer ernstig'. Er is aangifte gedaan door de betrokkenen. Het Openbaar Ministerie heeft de persoon gedagvaard voor bedreiging.

'Besluitvorming niet door laten verstoren'

'Ik wil u in alle openheid over dit ernstige feit informeren vanwege de besluitvorming die aanstaande is en het democratisch proces dat doorgang moet kunnen vinden, waarbij eenieder op dezelfde manier op de hoogte is van wat is voorgevallen', gaat de burgemeester verder.

Hij stelt dat het zeer valt te begrijpen dat de ernstige bedreiging impact heeft op de betrokkenen. 'Tegelijkertijd moeten we de besluitvorming en de gebruikelijke gang van zaken in onze gemeenteraad er niet door laten verstoren. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar daar in weten te steunen', aldus Bruls.

Voor een betere ontsluiting is het volgens de gemeente sowieso wenselijk de doodlopende weg te veranderen in een doorgaande weg naar de wijk Leuvensbroek. Zo worden de woonwagens beter geïntegreerd als onderdeel van de wijk. De woonwagens hebben een geïsoleerde ligging en dat beperkt volgens Nijmegen ook de sociale controle en veiligheid.

Woonwagens aan de Ackerbroekweg (foto: bestemmingsplan gemeente Nijmegen)