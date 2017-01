Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal van de baan

ARNHEM - Het gaat te veel geld kosten om het laatste stuk van het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te maken. Dat zegt de stuurgroep Veluwekroon nadat de verschillende opties financieel zijn bekeken. Daarmee zijn de plannen uit 2012 om het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Apeldoorn bevaarbaar te maken definitief van de baan.

De optie met vast hoge bruggen en een beweegbare sluis blijkt te duur te worden. De partijen kunnen onderling niet komen tot een kostenverdeling. Met name het beweegbaar maken van de Hezenbergersluis kost te veel geld.

Teleurgesteld

Voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Josan Meijers zegt teleurgesteld te zijn in het resultaat. De provincie had 3,1 miljoen euro gereserveerd om het kanaal bevaarbaar te maken. De stuurgroep wil wel verder gaan met het project Beleef het Apeldoorns Kanaal. Dat moet er voor zorgen dat er meer levendigheid moet komen langs het kanaal.

Komende donderdag is er een kanaalconferentie, dan wordt er gesproken worden over het bevaarbaar maken van het kanaal. De organisatie praat vanavond over of de conferentie nu nog wel door moet gaan.