Boxen, beamer en frikandellen weg, inbraak bij Jeu de Boules vereniging in Dieren

Foto: Studio Rheden

DIEREN - In het clubhuis van Jeu de Boules vereniging Boul'Animo aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren is ingebroken. Bij de achterdeur is een raam ingeslagen. De schade loopt in de duizenden euro's.

De vereniging mist een hoop spullen. Geluidsboxen, airfryers en een beamer zijn verdwenen. Ook etenswaren en drank bleven niet liggen. Frikandellen en tosti’s uit vriezer werden door de dieven meegenomen. Verder mist de vereniging wijn en frisdrank. Foto: Jeu de Boules Vereniging Boul’ Animo Een fust bier was blijkbaar te zwaar voor de dieven. Het bier stond klaar om meegenomen te worden, maar was achtergelaten in de kantine. De vereniging heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de inbraak. Dankzij een sponsor heeft de vereniging inmiddels een beamer en geluidsapparatuur te leen gekregen. Daardoor kan tijdens carnaval het toernooi en het feest gewoon doorgaan. De vereniging hoopt dat mensen die iets weten of gezien hebben van de inbraak zich melden bij de politie.

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden