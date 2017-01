'Familie overleden Nijkerker vermoedt buitensporig politiegeweld'

Foto: Ooggetuige - aanhouding

NIJKERK - De familie van de Nijkerker die overleed na zijn aanhouding in Amersfoort vermoedt dat er buitensporig politiegeweld is gebruikt bij de arrestatie. Dat zegt Arjan Syrier, de advocaat, die de familie in de arm heeft genomen.

Het is nog niet duidelijk waardoor de 30-jarige man is overleden. Het onderzoek van de Rijksrecherche loopt nog. De man werd zondagavond aangehouden, nadat hij vluchtte omdat de politie hem wilde aanhouden. Volgens ooggetuigen verzette de man zich hevig bij zijn aanhouding. In de cel, in Houten, werd de man onwel, waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht. Daar is de man overleden. VIDEO: 'Nijkerker die overleed na aanhouding verzette zich hevig'