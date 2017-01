Traumaheli blijft steken op plein in Nijmegen

NIJMEGEN - Een traumahelikopter die dinsdagmiddag uitrukte voor een incident in Nijmegen kan door een technisch probleem niet verder. De Lifeliner 3 staat nog steeds op het Kelfkensbos bij Museum Het Valkhof.

Het is nog niet bekend wat er met de traumaheli aan de hand is. Ook is nog niet duidelijk wat er met de heli gaat gebeuren. Er is contact gelegd met het onderhoudsteam op vliegbasis Volkel, de thuisbasis van de Lifeliner.

Het is niet bekend waarvoor de Lifeliner uitrukte.