Kok jarenlang uitgebuit: Fysiek bedreigd en nauwelijks betaald

APELDOORN - Twee verdachten van 37 en 42 jaar uit Apeldoorn zijn aangehouden omdat ze een 45-jarige kok zouden hebben uitgebuit. De kok werkte sinds 2011 in een eetgelegenheid in Deventer.

Daar woonde de man ook en zou hij bedreigd zijn door de verdachten. Ook kreeg de man nauwelijks betaald en had hij geen beschikking meer over zijn bankpas.

De zaak kwam aan het rollen doordat ambtenaren van de gemeente Apeldoorn signalen oppikten van de man. De man is ergens anders gehuisvest. Twee woningen in Apeldoorn en een bedrijfspand in Deventer zijn onderzocht.