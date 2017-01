Nooit meer werken als kinderarts na vondst kinderporno

NIJMEGEN - De kinderarts van het Radboudumc, waar kinderporno bij werd gevonden, mag nooit meer als kinderarts werken. Dat heeft het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam dinsdag bepaald.

In september 2015 werd er bij de 40-jarige Amsterdammer kinderporno gevonden. Daarop werd hij door het ziekenhuis op non-actief gezet. Het Openbaar Ministerie besloot eerder om de man niet strafrechtelijk te vervolgen. Wel mocht de man drie jaar lang zijn werk niet uitvoeren.

Maar de Inspectie voor de Gezondheidszorg diende een klacht bij het tuchtcollege omdat het vindt dat het vertrouwen in de arts ernstig is geschaad. De tuchtrechter oordeelde dat het handelen van de arts, ook al was dat in de privésfeer, niet samen kan gaan met zijn werk. Volgens de tuchtrechter is het risico op herhaling laag, maar gaat het te ver om de arts zijn bevoegdheid te laten houden.

Door het besluit van het tuchtcollege kan de Amsterdammer nooit meer als kinderarts werken.