Nog steeds glibberen en glijden in Gelderland

ARNHEM - De hoofdwegen in Gelderland zijn bijna overal schoon. Maar op lokale wegen, waar niet of nauwelijks wordt gestrooid, is het nog steeds glibberen en glijden geblazen.

Zoals bij de Houtkoperschool in Ochten. De Schoolstraat, een klinkerweg, is spekglad. 'Kinderen en ouders vallen daar met bosjes....gemeente en Avri gebeld, maar het valt niet onder het strooigebied', laat een inwoonster weten op de Facebookpagina van Omroep Gelderland.

Juf Patricia de Wilde onderschrijft dat. 'Spekglad', laat ze vanuit de klas weten. Voor de zekerheid vraagt ze het aan de leerlingen. 'Ja! Ja! Ja!', klinkt het door de telefoon.

Tom van der Spek van MeteoGroup over het weer:

'Tja, de gemeente strooit hier niet. Het is een zijstraat', zegt De Wilde. 'Je zou denken dat ze wel gaan strooien op een plek waar veel mensen komen. Maar dat doen ze pas als het een week glad blijft. En hier komen niet alleen kinderen, maar ook hun ouders en oma's en opa's met de Maxi-Cosi. Het is echt gevaarlijk.'

Ook gevaarlijk glad in Bemmel

Ook in de Groenestraat in Bemmel is het gevaarlijk glad, zegt een bewoonster. Daar is niet gestrooid. Het gaat om een doodlopend straatje, met vijf huizen - vooral bewoond door ouderen. 'Ik ben de jongste, ik ben in de 40. De oudste is 97.'

'Ik ben er twee jaar geleden komen wonen', vertelt de vrouw. 'Ik heb hier ook een kinderdagverblijf aan huis. Het loopt hier schuin af. Toen ik hier kwam wonen, heb ik meteen tegen de gemeente gezegd dat hier iets moest gebeuren. Maar daar kwam weinig respons op.'

Vorige week kwam er wel een strooiwagentje het straatje in. 'Op maandag aan de eind van de ochtend. Toen had niemand er eigenlijk meer baat bij. Daarna heb ik het wagentje, ondanks de kou en de sneeuw, niet meer gezien.'

Een woordvoerder van de gemeente Lingewaard zegt dat hij het aan de afdeling gladheidsbestrijding gaat doorgeven. Er wordt weinig geklaagd over het strooibeleid in de gemeente, zegt hij. 'We hebben twintig reacties gekregen, waaronder ook positieve. We hebben de indruk dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn over de manier waarop het gaat.'

Thuiszorgers breken bijna hun benen

Op de Facebookpagina van Omroep Gelderland klagen meer mensen over de situatie rond woningen waar ouderen wonen. 'Wij als thuiszorg breken bijna onze benen om bij cliënten te komen. Er wordt gewoon totaal niet gestrooid rond ouderenappartementen', zegt een vrouw. Het gaat onder meer om De Essenkamp in Uddel, meldt ze. 'Hier in Ulft en Gendringen bij seniorenwoningen hetzelfde', zegt een ander.

Op veel plekken durven ouderen niet meer naar buiten, zeggen diverse mensen.

Positieve verhalen

Positieve verhalen zijn er ook. 'Hier in Velddriel word er super gestrooid en geveegd. Wegen en fietspaden, zelfs onze doodlopende straat in het buitengebied wordt gedaan.'

En: 'Een compliment aan de Gemeente Nunspeet voor het perfect schoonmaken en schoonhouden van 95% van de wegen!', zegt een man op de Facebookpagina.