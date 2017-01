Vlammen slaan metershoog uit vrachtwagen

Foto: Brandweer Lobith-Tolkamer

LOBITH - In het dorp Lobith in de gemeente Rijnwaarden is dinsdagochtend een vrachtwagen in vlammen opgegaan.

De brand aan de Industrieweg werd rond half 12 gemeld. De plaatselijke brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de truck volledig uitbrandde. Tijdens het blussen sloegen de vlammen metershoog uit het dak. Het is niet bekend waardoor de vrachtwagen in brand is gevlogen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Foto: Brandweer Lobith-Tolkamer