Vrouw, heb de ballen om de politiek in te gaan

Astrid Wenneker. Foto: Facebook

DOETINCHEM - In de gemeentepolitiek moeten meer vrouwen actief zijn. Dat vindt D66 in Doetinchem. Die partij, die overigens geen vrouwelijke raadsleden heeft, houdt 23 januari de thema-avond ‘meer vrouwen in de politiek’. Plaats van debat is Schouwburg Amphion in Doetinchem.

De organisatie is in handen van Astrid Wenneker, steunfractielid van D66 in Doetinchem. Ze strikte oud-parlementair verslaggever Wouke van Scherrenburg als gespreksleider. 100 jaar stemrecht voor vrouwen Deelneemsters zijn onder anderen: Pia Dijkstra (Tweede Kamer, D66), Esther-Mirjam Sent (Eerste Kamer, PvdA), Bea Schouten (gedeputeerde Gelderland, CDA) en burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg. Zij is van de VVD Dit jaar hebben vrouwen exact honderd jaar kiesrecht. 'In ons land is 55 procent vrouw', zei Wenneker dinsdag op Radio Gelderland. 'Maar dat zie je op lokaal politiek niveau niet terug.' In Wennekers eigen gemeenteraad zijn van de 31 raadsleden er slechts 7 vrouw. 'Vrouwen luisteren beter' Dat moet anders, zegt Wenneker. Ze hoopt dat veel (jonge) vrouwen komen naar de thema-avond. 'Vrouwen luisteren beter dan mannen. Wie beter luistert en meer begrip toont voor een ander, zorgt voor een andere vorm van politiek.' Met de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart in het verschiet, stijgt de 'politieke koorts'. Wenneker: 'Als je veel kritiek op de politiek hebt, moet je ook de ballen tonen om zelf wat te doen.' Luister hier het interview terug met Astrid Wenneker:

De thema-avond in Amphion op 23 januari begint om 20.00 uur.