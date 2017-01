Vanaf woensdag geen vervoersverboden meer op de Veluwe

Foto: archief Omroep Gelderland

KAMPERVEEN - In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het laatste vervoersverbod opgeheven op de Veluwe. Dat werd ingesteld na een uitbraak van vogelgriep in december op een bedrijf in Kamperveen (Overijssel).

Na middernacht worden de beperkingen voor vervoer van levend pluimvee, eieren, mest en gebruikt strooisel opgeheven. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken bekend. Dertig dagen geen nieuwe gevallen Nadat in december vogelgriep uitbrak op het pluimveebedrijf in Kamperveen werd het vervoersverbod ingesteld. In een straal van tien kilometer rondom het bedrijf werden maatregelen genomen om andere besmettingen te voorkomen. Kamperveen ligt vlak bij de gemeente Oldebroek en daarom gelden de regels ook voor de Noord-Veluwe. De afgelopen dertig dagen zijn geen nieuwe gevallen van vogelgriep in de buurt geweest. Daarom heft het ministerie de maatregelen op. Wel blijven de landelijke regels voor de ophokplicht van kracht. En moeten particulieren en bedrijven voorkomen dat pluimvee in aanraking kan komen met besmette watervogels.