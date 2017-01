Waarom geen treinen van Arnhem naar Utrecht bij stroomstoring in Amsterdam?

Wachten op de trein die niet komt. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Diverse reizigers in Arnhem en Nijmegen keken dinsdagmorgen raar op. Waarom kunnen er geen treinen naar Utrecht rijden als er een stroomstoring in Amsterdam is?

Onder meer op Twitter uitten reizigers hun onvrede. 'Zo'n grote verstoring heeft een olievlekwerking', legt Carola Belderbos van de NS uit. 'De treinen staan niet op de juiste plek, personeel is niet op de juiste plek. En de IT-systemen die het treinverkeer en de personeelsinzet aansturen, zijn ook nog eens ontregeld.' En de intercity's tussen Arnhem en Utrecht laten pendelen, zoals een reiziger oppert? 'Nee, dat zou zo'n ingrijpende verandering van de dienstregeling betekenen', zegt de NS-woordvoerster. 'Het is heel vervelend, maar er is niks aan te doen.' 'Stel reis uit' De NS adviseert 's middags mensen nog steeds om de reis naar Amsterdam, Schiphol en Utrecht als het mogelijk is uit te stellen. Mensen die wel op reis gaan, wordt aangeraden op het station goed naar de omroeper te luisteren welke trein wel rijdt. 'De reisplanner geeft vanwege de problemen met de systemen niet altijd de juiste reisadviezen.' Om het leed wat te verzachten, deelde de NS in Arnhem en Nijmegen koffie en thee uit. De meeste Sprinters naar Ede-Wageningen reden wel. 'Die is nog nooit zo vol geweest. Alle stoelen zijn bezet', zei een reiziger. Foto: Patrick Kromdijk