Verdachte van dubbele moord in café Nijmegen blijft vast

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft de voorlopige hechtenis verlengd van Björn D. Hij is verdachte in de zaak van een dubbele moord op twee Marokkaanse broers in Nijmegen in mei 2016.

Dinsdag stonden beide broers voor de rechtbank in Arnhem. Tijdens de zitting werd de voortgang van het onderzoek besproken en deed de raadsvrouw van de jongste broer een verzoek voor voorlopige invrijheidstelling.Volgens de advocaat heeft de oudste broer bekend dat hij beide slachtoffers doodschoot en is er geen ernstig bezwaar om Björn D. thuis de zaak af te laten wachten. Schietpartij in café In Turks café Istanbul in de Nijmeegse wijk Malvert werden mei vorig jaar twee Marokkaanse broers doodgeschoten. Björn D. en zijn broer Gjordan D. werden beiden als verdachte in de zaak aangehouden. Björn D. heeft verklaard dat hij niet wist dat zijn broer een wapen bij zich droeg. De 42-jarige Gjordan bekende eerder dat hij de twee Marokkaanse broers heeft doodgeschoten. Volgens de Nijmegenaar handelde hij uit noodweer. Volgens de advocaat van Björn Langer vast Björn D. stond in november vorig jaar ook al voor de rechter om de voortgang te bespreken. Zijn raadsman eiste toen ook opheffing van zijn voorarrest en vrijspraak. De rechtbank besloot toen hem niet in vrijheid te stellen. Dinsdag vond opnieuw een pro-formazitting plaats. De rechtbank besloot de voorlopige hechtenis van Björn te verlengen. Er wordt nog gewacht op de uitslag van enkele onderzoeken. De zaak is daarom aangehouden. De volgende zitting is 4 april. Zie ook: Verdachte van dubbele moord in café Nijmegen langer vast

