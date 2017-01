Acteur Davy Gomez (13) krijgt staande ovatie bij filmpremière Storm

AMSTERDAM - Je zult maar 13 jaar zijn en dan al een première van je eigen film bijwonen. Het overkwam Davy Gomez maandagavond. De jonge Apeldoorner liep over de rode loper van de Amsterdamse bioscoop Tuschinsky, waar de Nederlandse speelfilm Storm voor het eerst werd vertoond. Davy speelt hierin de hoofdrol.

Storm speelt zich af in de late middeleeuwen. Davy vertolkt de 12-jarige zoon van een drukker. Hij moet proberen om zijn vader van de brandstapel te redden. Die heeft namelijk de verboden brief van Maarten Luther verspreid en daarmee zijn leven op het spel gezet.

Davy is geen onbekende meer in de theater- en filmwereld. Na rollen in Shrek, De kleine blonde dood en Pinokkio wachtte hem maandag een staande ovatie nadat veel bekende Nederlanders zijn nieuwste film voor het eerst zagen.

Luister naar de reactie van Davy Gomez:

Storm draait vanaf woensdag in de Nederlandse bioscopen. Andere bekende acteurs die in de film meespelen, zijn Angela Schijf, Maarten Heijmans en Egbert Jan Weeber.