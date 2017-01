Schaatskoorts slaat ook in Bussloo toe

ARNHEM - De schaatskoorts grijpt overal om zich heen. Zoals in Bussloo waar ouders van de leerlingen van de Sint Martinusschool hun eigen ijsbaan maken op het schoolplein. En dat valt nog vies tegen.

Voor de 7-jarige Klevin en zijn klasgenootjes kan het niet snel genoeg gaan, terwijl zijn moeder en de andere ouders het afgezette stukje schoolplein besproeien. Er staat nog maar een halve centimeter ijs. Gaat het vandaag nog lukken, schaatsen op hun eigen ijsbaan? 'Nou dat denk ik wel, maar ik weet het niet zeker', zegt Kelvin.

Al vanaf zondag zijn zijn moeder en de andere ouders druk in de weer met de ijsbaan. Afgelopen nacht heeft het helaas niet hard genoeg gevroren. Rika de Vries, de moeder van Kelvin, denkt dat donderdag of vrijdag op de ijsbaan geschaatst kan worden. 'We vinden het ontzettend mooi om activiteiten te organiseren, wat leerzaam is voor kinderen, want hoe mooi is het om een ijsbaan te maken', zegt Rika, 'en dat is heel moeilijk hebben we geleerd, maar ook dat ze straks lekker kunnen gaan schaatsen.' En kan Kelvin schaatsen? 'Nee, dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven.'