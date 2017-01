Thijs Hendriks per direct van Achilles naar Spakenburg

GROESBEEK - Thijs Hendriks vertrekt per direct bij Achilles'29.

De 31-jarige aanvaller wordt verhuurd aan tweede divisionist Spakenburg. Hendriks speelde vanaf 2005 voor de Groesbeekse club. Bijna een jaar geleden werd hij nog gehuldigd voor zijn 300e wedstrijd namens Achilles.

In het betaald voetbal was Thijs Hendriks de eerste drie jaar een belangrijke factor. Voor zijn tweede seizoen was sterk met dertien doelpunten. Daarna had hij meerdere malen te maken met blessureleed. Dit seizoen is hij met drie treffers ook nog topscorer bij de hekkensluiter. Maar in de winterstop werd hij uit de selectie gezet, nadat hij kort daarvoor aankondigde weg te willen na dit seizoen.

Bij Spakenburg moet hij de opvolger worden van Danny van den Meiracker, die is overgestapt naar FC Lienden. In het vissersdorp komt hij met Tim Sanders en Michael Lenting twee oude bekenden van Achilles tegen.