'Hert op de tong', honderd jaar Willemskwartier Nijmegen

NIJMEGEN - Het is een echte volkswijk waar bewoners vaak hun hele leven blijven. Het Willemskwartier in Nijmegen. Dit jaar bestaat de wijk honderd jaar en daarom heeft de wijkraad het boek 'Hert op de tong' laten maken. Daarin vertellen wijkbewoners vrij uit over hun wijk die de afgelopen decennia zoveel veranderingen heeft ondergaan.

Het Willemskwartier werd 100 jaar geleden gebouwd als moderne arbeiderswijk volgens het principe van het tuindorp. Arbeiders die een goed salaris hadden moesten een woning kunnen krijgen met een tuin voor en achter, zelfs een keuken eraan gebouwd en een toilet. Dirk-Jan Burgersdijk van de wijkraad Willemskwarier: 'Een hele mooie dure chique wijk'

Mensen hielpen elkaar

Na de Tweede Wereldoorlog is er weinig over van het welvarende karakter van de wijk. Volgens Burgersdijk waren er onder meer veel bedrijven vernietigd waardoor er weinig geld was. Burgersdijk: 'Het was echt krabbelen om je eten op tafel te krijgen en je kinderen kleding te geven.' Maar juist in deze periode kwam de kracht van het Willemskwartier naar voren. De sociale samenhang. Mensen hielpen elkaar waar mogelijk. Dirk Jan Burgersdijk: 'Dankzij die sociale samenhang is er door mensen heel prettig gewoond in die periode.'

Matrassen in de kamer

Een van de bewoners die dat kan beamen is Ger Kleisterlee die in 1947 in het Willemskwartier werd geboren en er altijd is blijven wonen. 'Als er onweer was of zo, dan waren er altijd die bang waren en dan zat alles in één woning.' Dat ging zelfs zover dat de matrassen naar beneden gehaald werden als het onweer te lang doorging. 'Nee, dan gingen we niet naar bed', glundert Kleisterlee.

Huizen in brand gestoken

In de jaren tachtig was het niet zo leuk om te wonen in het Willemskwartier. De wijk zou opgeknapt worden en veel huizen waren dichtgetimmerd. Maar vaak werden die oude huizen in brand gestoken. Ger Kleisterlee: 'De brandweer was bijvoorbeeld hier aan het blussen en daar staken ze het weer aan. De brandweer liet het ook op een gegeven moment ook alleen maar uitbranden.'

'Hert op de tong'

Maar inmiddels is het Willemskwarier opgeknapt, veelal met behoud van de oude karakteristieke arbeiderswoningen en met een prachtig modern wijkgebouw als hart de wijk of zoals de Nijmegenaar zegt: 'hert van de wijk'. 'Hert op de tong', de titel van het boekje dat de wijkraad Willemskwartier heeft laten maken, verwijst daar ook naar. Dirk-Jan Burgersdijk: 'Kijk, wat je op je hart hebt dat kun je beter maar gelijk vertellen. Dan weet iedereen van elkaar waar je aan toe bent.'

En dat doet ook Ger Kleisterlee op de vraag of het Willemskwartier in al die jaren nog steeds hetzelfde karakter heeft. 'Sommigen zeggen van wel en ik vind van niet...Je kent elkaar bijna niet meer. Je komt elkaar tegen, goeiedag en dan heb je het gehad. '

Het boekje 'Hert op de tong' wordt op 3 februari officieel door de wijkraad Willemskwartier gepresenteerd in voorzieningenhart 't Hert .