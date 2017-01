Geen problemen overgang regiotaxi, maar vinger aan de pols houden

ARNHEM - De overgang van de Regiotaxi van provincie naar gemeenten is goed verlopen. 'De eerste weken zijn er geen noemenswaardige problemen geweest', zegt Ben Mouw van reizigersorganisatie Rocov. 'En daar ben ik echt heel blij mee'.

Sinds 1 januari wordt het regiotaxi vervoer geregeld door zes regio's. Eind vorig jaar waren er grote zorgen of het allemaal wel goed zou gaan. In de regio Arnhem-Nijmegen werd namelijk als eerste gestart met het nieuwe regiotaxivervoer en dat ging niet vlekkeloos. Duizenden klachten, mensen die niet werden opgehaald en slechte communicatie.

'De andere regio's hebben geleerd van deze problemen en hebben een goede voorbereiding gehad', zegt Mouw. Vraag is wel hoe het de komende maanden verder gaat. Nu hebben de andere regio's over het algemeen alleen het WMO-vervoer overgenomen. 'Daar komt nog leerlingenvervoer bij, maar ook bijvoorbeeld mensen van de sociale werkvoorzieningschap. We moeten dus de vinger aan de pols houden'.

