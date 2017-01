Orion wil bekersucces tegen Sliedrecht

ULFT - Seesing Personeel Orion hoopt woensdagavond een grote stap te zetten richting de nationale bekerfinale in het volleybal. In de eigen Topsporthal in Doetinchem komt topdivisionist Sliedrecht Sport op bezoek.

'Dit zijn de potjes waar het om gaat', vertelt aanvoerder Pim Kamps van Orion. Tegenstander Sliedrecht Sport is momenteel koploper in de Topdivisie, het tweede niveau van het volleybal in Nederland.

Van onderschatting is echter geen sprake bij de Doetinchemse volleybalmannen. Na de winterstop is de training weer opgepakt. 'Op papier hebben we goede kans om door te gaan', weet Kamps. 'Maar in het bekervolleybal moet je zorgen dat je er staat. Woensdag wordt het gewoon een wedstrijd waar je start op 0-0.'





De Doetinchemse passer/loper Colin Zuijdgeest weet waar de valkuilen liggen tegen Sliedrecht: 'We moeten niet gaan meekloten met hun spel', aldus het 18-jarige talent. 'Door ons eigen spel te blijven spelen kunnen we winnen. We moeten met een goede druk en focus die wedstrijd ingaan. 'Na de eerste wedstrijd woensdagavond, wacht volgende week woensdag de return in sporthal De Stoep in Zuid-Holland.'