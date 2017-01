De op een na langste man ter wereld was in Apeldoorn

APELDOORN - Hoog bezoek vandaag in Apeldoorn. Daar kwamen twee van de langste mannen van de wereld langs.

Een van hen is Brahim Takioullah uit Marokko, hij is zelfs de op één na langste man ter wereld, hij is 2.46 meter lang. Zijn collega Abdramane Dembele uit Ivoorkust meet exact 2.34 meter.

Fun fact: de langste nog levende man ter wereld is de Turk Sultan Kösen: 2,51 meter

In het dagelijks leven werken de twee in een pretpark in Frankrijk. Daar hebben ze van hun lengte hun werk gemaakt.

In Apeldoorn hebben ze bedden getest en ook waren ze bij de opening van de winkel Pretty Tall van Inez Scheper. Zij is zelf 1.90 meter lang en ze heeft speciaal broeken laten maken voor deze mannen.

Gigantische opera

De komst naar Apeldoorn wordt gevolgd door een bezoek aan Haarlem. De twee reuzen gaan daar heen voor de aftrap van het evenement 'In de voetsporen van Cajanus'.

Daniël Cajanus, geboren in Finland, was 2.50 meter lang. Hij stelde zichzelf aan het begin van de 18e eeuw in heel Europa tentoon en verdiende daarmee zijn brood. Cajanus liet zich de laatste periode van zijn leven verzorgen in het Proveniershuis in Haarlem en werd begraven in de Sint-Bavokerk.

Op 16 maart gaat in diezelfde Bavo de nieuwe stadsopera 'Cajanus – een gigantische opera' in première over het tragische leven van de gigant. Ook zijn er de komende maanden allerlei activiteiten over mensen met ongewone lichaamslengtes.