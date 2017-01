Automobilist in korte broek strandt in vrieskou

Foto: politie Arnhem-Zuid

ARNHEM - Een automobilist in Arnhem heeft in de nacht van maandag op dinsdag een hachelijk, maar vooral koud avontuur beleefd. De man reed van een talud, terwijl hij in korte broek in de auto zat.

Volgens de politie gebeurde het eenzijdige ongeval op de Drielsedijk. De wagen raakte daar van de weg en gleed vervolgens van het talud. Niet gewond De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar had het wel erg koud. Volgens de politie was het die nacht -3 graden op de dijk. Waarom de man zo schaars gekleed van huis was gegaan, is niet bekend. De politie adviseert automobilisten bij deze vrieskou altijd een deken en eten en drinken mee te nemen. De bestuurder van deze auto kwam er nog goed vanaf: de sleepdienst schoot te hulp, waarna de man zijn weg weer kon vervolgen.